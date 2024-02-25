Limon: öyle bir şey ki ilaçlara liderliğini kaptırdı! Almak için her yerde aranan besin için peki, neler biliniyor?

Limonun Faydaları

Özellikle kandaki PH dengesini ayarlar.

C vitamini kaynağıdır.

Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

Lif bakımından zengindir.

Bağırsakları çalıştırır.

Özellikle egzamaya ve mantara karşı iyidir.

Ayrıca iyi bir iltihap kurutucudur.

Yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntemdir.

Ateşi hızla düşürür.

Akciğerlerde ki balgamı yerinde yumuşatarak söker.

Kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir yağ yakıcıdır.

Hazmı kolaylaştırıcı özelliği de bulunmaktadır.

İdrarı çoğaltır.

Özellikle mesane ve böbrek taşlarını çoğaltır.

Vücuttaki kireçleri temizler.

Kusmayı önler ve düzenli kullanımda kusmanın önüne geçer.

Limon suyu baş ağrısına da iyi gelir.

Cilde sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir.

Sivilceleri geçirme özelliği de bulunmaktadır.

Ayrıca cildin renk tonunu da açar.

Boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir.

Bademciklerin şişlerinin inmesini de sağlar.

İshale de iyi gelir. İshali durdurur.

Diş eti kanamalarına da iyi gelir. Kabuğunun çiğnenmesi gerekir.

Çekirdekleri kabızlığa ve basura karşı iyi gelir.

Limon kabuğu nasıra da iyi gelir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Sıcak su ile tüketildiğinde ise ter attırıcıdır.

Yünlü eşyaların arasına limon kabuğu koymak güvelerin düşmesini önler.

Yanıkları giderir.

Solunum sorunlarına iyi gelir.

Ayrıca kalp ve damar sağlığını korur.

Suyu asla şekerle karıştırılıp kullanılmamalıdır. Kandaki asidi yükseltir ve kireçlemeye, mantara sebep olur.

Limonun suyu sıkıldıktan 15-30 sonra şifalı olan özelliğini de kaybetmeye başlar.

Limon dilimlerini ensenizde gezdirmenin etkileri sizi şoke edebilir. işte muhteşem faydaları...

Ense bölgesi, vücutta kafa ile gövde arasındaki bağlantıyı sağlayan ve çeşitli hayati dokuların yer aldığı, kritik anatomik bölgelerden biridir. Boyun ve sırt kasları ile bu kaslara ait ligaman ve bağlar ense anatomisinin temelini oluşturur.

Limonlu doğal ilaç!

Ortadan ikiye kestiğiniz limonu ensenizde ovalayarak gezdirin.

Limon suyu dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletebilir. Limon suyu baş ağrısı ile savaşmanın yanı sıra aynı zamandlia vücudun pH seviyesini dengeler ve sindirime de yardımcı olur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kısa süre içerisinde hem ferahlık hissi hem de ağrınızın hafiflediğini hissedeceksiniz.