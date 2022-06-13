Limon kürü: Bu kür sayesinde 1 ayda hızlıca 20 kilo bile verebilirsiniz!

Limonun haşlanmış olmasının nedeni midenize zarar vermemesidir. Çünkü hassas midesi olanlar limonu çiğ tüketirse, mide ağrısını tetikliyor. Üstelik besleyici ve bağırsaklardaki bakterileri yok ettiği için vücudunuzda botoks etkisi yaratacak bir kür!

Detoks etkisi yapan haşlanmış limon kürü

Malzemeler

4 adet limon

Karanfil

Zerdeçal

Kabuk tarçın

Taze zencefil

4 bardak kaynamış su

Haşlanmış limon kürü nasıl hazırlanır?

Kabukları ile beraber limonları dilimledikten sonra uygun bir tencereye yerleştirin. Ardından 4 su bardağı suyu üzerine ilave edin ve biraz daha kaynatmak için ocağın üstüne alın. Daha sonra az miktar rendelenmiş olan zencefili üzerine ilave ederek biraz daha kaynatın ve altını kapatın. Son olarak dinlendirmiş olduğunuz bu karışımın suyunu her hangi bir kabın içerisine alın ve dilerseniz içerisine zerdeçal, karanfil ve kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Limonun faydaları

İçerisinde yer alan C vitamini sayesinde bağırsağı tertemiz yapar, hücre ve enerji yenilenmesine yardımcı olur, Aynı zamanda aç karnına tüketildiğinde son dere etkili bir şekilde yağ yakmayı sağlar. Bu sayede metabolizmayı hızlandırarak fazla kilolardan kurtulabilirsiniz. Ancak içerisinde bulunan asidik madde yüzünden limonu aç karnına tüketmek zararlı olabilir. Özellikle hassas bir mideni varsa faydasının yanı sıra zararları ile karşılaşabilirsiniz. Limonun faydalarını alıp kendinizi zararlarından korumak için son derece etkili bir yöntem ise limonu haşlama işlemi sayesinde tüketmek.

Limonun suyunu haşladıktan sonra tüketirseniz, kilo vermek için oldukça etkili olan şekeri de kontrol altında tutmuş olursunuz. Bu sayede sürekli olarak acıkma ve yemek ihtiyacı hislerinden kurtulur ve daha tok hissedersiniz. Bununla birlikte tatlı yeme isteğiniz azalır ve acıkma süreniz fazlasıyla uzamış olur. Aynı zamanda tansiyonu dengelemek içinde oldukça etkilidir. Bağırsakları ve sindirim sistemini düzenleyerek, zararlı olan bakterilerden arınmanızı sağlar.

30 GÜN BOYUNCA DÜZENLİ OLARAK TÜKETİN!

Her gün sabah ve akşam olmak üzrer aç karnına 30 gün boyunca, detoks etkisi yaratan haşlanmış limon kürünü uygularsanız, 30 günün sonunda kilonuz ve yağ kütleniz seviyesinde 20 kiloya kadar verme ihtimaliniz vardır. Ancak bu kürü her gün yeni olarak hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Sabahtan hazırlamış olduğunuz kürü o gün için tüketebilirsiniz.