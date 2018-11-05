Limon kabuğu, biberiye, sirke..



Kuşkusuz, mutfak temizliği kadınlar için çok önemlidir. Mutfağın dezenfekte edilmesi gerekir. Ancak piyasada satılan ürünlerin büyük bölümü zehirli kimyasallardır ve bunlar özellikle aileniz, çocuklar, bitkiler ve hayvanlar için zararlıdır. Atık sular, bunlarla zehiri çevreye, toprağa taşır. Ne gerek var bunlara, bu zararlara bile bile zemin hazırlamaya..

Oysa mutfak tezgahları, buzdolabı ve lavabolar için rahatlıkle kullanabileceğiniz bir dezenfektan tarifi vereceğiz size. Hazırlaması da çok kolay, çok etkili ve kesinlikle zehir taşımamakta. İhtiyacınız olacak malzemeler şunlar:

Büyükçe cam kavanoz

3 limonun kabukları

10 dal biberiye

Yeterince elma sirkesi

Cam kavanoza limon kabukları ve biberiye koyun. Biberiye, limon ve hem de sirke güçlü temizleyicilerdir. Ayrıca doğal antibakteriyel ve antifungal taşırlar. Yani mikrobik mantarlara karşı doğal yok edicidirler. Burada üçü bir arada!



Limon kabukları ve biberiyeyi cam kavanoza koyduktan sonra üzerine sirke ilave edin ve kavanozun kapağını kapatın.



Kavanozu iyice sallayın ve ardından üç gün boyunca mutfakta dik olarak serin bir yerde saklayın.

Üç günün ardından karışımı süzün ve suyunu bir püskürtme şişesinin içine doldurun.

Önce püskürtün ve birkaç dakika bekleyin ve bezle silin. Hem temizlemiş olacaksınız hem de etrafa mis gibi biberiye ve limon kokusu yayılacaktır.

Birkaç hatırlatma daha..

Çok amaçlı temizleyicilerin birçoğu amonyak ve klor içerir ve birlikte kullanıldıklarında ölümcül amonyumklorür gazını oluştururlar. Amonyak akciğerlerimiz için tehlike oluştururken, klorla karıştırıldığında kansere yol açan bileşikler oluşturabiliyor. Bunun yerine;

İki tatlı kaşığı boraks ve 1 tatlı kaşığı bitkisel kaynaklı sıvı sabun veya yeterince arapsabununu, 1 lt. sıcak suya karıştırarak her yüzeyde; yarım bardak çamaşır sodasını bir kova suya katarak alüminyum, fiberglas ve cilalı zeminler hariç bütün yüzeylerde kullanabilirsiniz.

Yağ lekelerini çıkarmak için, ilk karışıma bir çorba kaşığı sirke veya limon suyu ilave etmek yeterli olacaktır.

Ovarak temizleyenler

Ovarak temizleme için kullanılan tozların neredeyse tamamı, beyazlatıcı ve leke çıkarıcı etkisi olan klorlu çamaşır suyu içerir. Toz halindeki klor suyla karıştığında, göz, burun, boğaz ve ciğerler için tahriş edici olabilen klor gazını oluşturur. Kloru asla amonyakla (tuvalet temizleyicisi ya da kullandığınız diğer temizlik malzemelerinin içinde bulunduğu gibi) karıştırmamalısınız.

Ortaya çıkacak gazlar öldürücü olabilir! Kullandığınız tozların içinde deterjan ile karışık olarak "hidratlı doğal magnezyum" da bulunabilir ve bunların kanserojen asbest ile kirlenmiş olma ihtimali vardır. Bunlar yerine;

* 1 bardak karbonat ve 2 kaşık boraksı karıştırıp bir serpme kavanozuna koyun. Bu karışım banyodaki her şeyi temizlemek için kullanılabilir. Temizlediğiniz yeri su ile durulayıp yumuşak bir bezle kurulayın.

* Eşit miktarlarda sirke ve su karışımı ile nemlendirilmiş süngere tuz veya karbonat serpip kullanabilirsiniz.