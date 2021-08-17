Limon, ihracatçının yüzünü güldürüyor

Ocak-temmuz döneminde 710 milyon 870 bin dolarlık meyve, 533 milyon 466 bin dolarlık sebze, 382 milyon 108 bin dolarlık narenciye, 11 milyon 151 bin dolarlık çay ihraç edildi. Yaş meyve sebzede en çok ihraç edilen ürünler sırasıyla domates, kiraz-vişne, limon, mandalina ve biber oldu. Meyvede en çok ihraç edilen 183 milyon 299 bin dolarla kiraz, sebzede 220 milyon 196 bin dolarlık dış satımla domates ilk sırada yer aldı. Yine bu dönemde 142 milyon dolar mandalina, 147 milyon dolar limon ve 132 milyon dolar da biber ihraç edildi. Limon ihracatı, 2020 yılının ocak-temmuz dönemine göre yüzde 59 artarak 92 milyon dolardan 147 milyon dolara yükselerek ihracat miktarı en fazla artan ürün oldu.