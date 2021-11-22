Limon çiçeği nedir, faydaları nelerdir?
Limon otunun (limon çiçeği) faydaları nelerdir öğrenince hem şaşıracak hem de bu etkilerinden yararlanabilmek için denemek isteyeceksiniz.
Limon Çiçeği (Melisa) Yapraklarındaki hafif limon kokusuyla baharat olarak tüketilen melisa otu, halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi isimlerle anılır. Özellikle mevsim geçişlerinde görülen ruhsal bunalıma karşı kullanılır. Kalsiyum, potasyum gibi mineraller, A ve C vitaminleri, tanenler ve besin lifi sayesinde doğru şekilde kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki oluşturur.
Limon çiçeği faydaları
- Vücudu hastalıklara karşı korurken zararlı maddelerin de vücuttan uzaklaştırılma sürecini hızlandırır
- Limon otu, kan dolaşımının da sağlıklı bir şekilde devam etmesine destek olur
- Sinir sisteminin de sağlıkla çalışmasına yardımcı olur
- Stres ve kaygıya iyi geldiği bilinir
- Strese bağlı uykusuzluk probleminin ve baş ağrılarının da önüne geçer
- Doğal bir ağrı kesici etkisi gösteren limon otu sadece baş ağrılarında değil ağrı ve sancıların da hafiflemesinde olumlu etkiler gösterir
- Düzenli kullanıldığında hafızayı güçlendirir
- Vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine destek olur
- Hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir
- Hücrelerin yenilenmesine destek olur
- Cilt sağlığını olumlu yönde etkilediği, harici olarak kullanıldığında cilde parlaklık ve canlılık verdiği bilinir
- Saçlarda da kepek sorununa çözüm olan limon otu, deri döküntülerinin, solgun saçların da önüne geçmeye yardımcı olur
- limon otunun kabızlık sorununa da destek olur
İyileştirici özellikleri ile halk hekimliğinde kullanılan bitki, farklı otlarla karıştırılıp tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir.