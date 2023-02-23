Limon çekirdeğinin saymakla bitmeyen muhteşem faydaları! Herkes bunu yaptı, şaşkına döndü!

Hem mutfaklarımızda hem sofralarımız hem de yemeklerimizde baş köşeye yerleşen limon, faydalarıyla öne çıkıyor. Kilo vermeyi destekler: Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca içerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir.

İşte limonun faydaları

Her alanda insana iyi gelen, güzelleştiren ve yenileyen limon, olumsuz enerjilerin yok olmasına yardımcı oluyor.

Yaralanmalar, hastalıklar, kanama ve ateş gibi birçok soruna derman olan limonu odanıza koyarak uyursanız, olumsuz enerjilerden arınabilirsiniz.

Bu nedenle limonu yanınızdan, evinizden ve odanızdan ayırmamaya hatta sık sık kullanmaya çalışın.

Cilde ve kilo vermeye iyi gelen limon; yaz öncesi bedenin yenilenmesine katkı sağlayarak, ödem atmaya yardımcı olacak.

Boğaz ağrılarına iyi gelen ve kış hastalıklarla mücadele eden limon; çekirdeğinde de birçok faydayı barındırıyor.

Limon çekirdeğini genellikle önemsemez, sevmez ve direkt olarak çöpe atmayı tercih ederiz.

Ancak limonun çekirdeği binbir faydasıyla öne çıkıyor...

Birden farklı kullanımı olan limon çekirdeğini bütün olarak yutmayın. Kurutarak kullanabilirsiniz.

Peki, Limonun çekirdeğinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte detayı...

Limon çekirdeğinin faydaları Limon çekirdeği zihinsel ve mental yorgunluğu azaltır. Gün içinde stres altında kalan vücut ve zihin bu sayede gevşer.

Gıdalardan alının zehirlenmelerin kötü etkilerinden kurtulmaya yardımcı olur.

Bu durum böcek ya da bitkilerden kaynaklı zehirlenmeler için yine geçerlidir.

Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir özelliği vardır. Gün sonunda rahat bir uyku çekmeye bu sayede büyük katkı vermiş olur.

Kanser hastalarının tedavisinde etkili rol oynamaktadır. Yan tedavi olarak kullanılabilir.

Kanserin çağımızın en büyük sorunu olduğunu düşünürsek, bu etkisi bir tık daha fazla öne çıkmaktadır.

İçerisindeki nitrik asit sayesinde ciltteki gözeneklerin açılmasını sağlar ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

Limon zaten başlı başına cildin dostudur.

Düzenli kullanımda ağız kokusu oluşumunun önler.

Dişlerin daha beyaz ve parlak gözükmesine neden olur.

Günde Kaç limon Tüketilmeli

akat her şeyin fazlası zarar olduğu için limonun da fazlası zarar olabilir. Günde 1 adet limon tüketmek insan sağlığı açısından yeterli.

Gece limon yemenin faydaları

Limonlu Suyun Faydaları

Karaciğer Fonksiyonlarını Düzenler.

Vücudu Toksinlerden Arındırır.

Ağız İçi Bakterileri Temizler.

Metabolizmayı Hızlandırır.

Tansiyonu Düşürür.

Görme Sağlığını Korur.

Cilt Hücrelerini Yeniler.

Saçların Güçlenmesini Sağlar.

türkiye'de limon nerede yetişir?

Ülkemizde toplam turunçgillerin % 70' i Çukurova bölgesi tarafından üretilmektedir. Greyfurt ile limonun yaklaşık olarak %90'ı da Çukurovada. Adana limon meşhurdur.

sebze ve bitkide olduğu gibi limon yetiştiriciliğinde de en fazla üretim alanına sahip olan Çin'dir.