Limon çekirdeğinin saymakla bitmeyen muhteşem faydaları: Çöpe atmayın sonuçlarına çok şaşıracaksınız! Bakın ne oluyor

Hem mutfaklarımızda hem sofralarımız hem de yemeklerimizde baş köşeye yerleşen limon, faydalarıyla öne çıkıyor.

Her alanda insana iyi gelen, güzelleştiren ve yenileyen limon, olumsuz enerjilerin yok olmasına yardımcı oluyor.

Yaralanmalar, hastalıklar, kanama ve ateş gibi birçok soruna derman olan limonu odanıza koyarak uyursanız, olumsuz enerjilerden arınabilirsiniz.

Bu nedenle limonu yanınızdan, evinizden ve odanızdan ayırmamaya hatta sık sık kullanmaya çalışın.

Cilde ve kilo vermeye iyi gelen limon; yaz öncesi bedenin yenilenmesine katkı sağlayarak, ödem atmaya yardımcı olacak.

Boğaz ağrılarına iyi gelen ve kış hastalıklarla mücadele eden limon; çekirdeğinde de birçok faydayı barındırıyor.

Limon çekirdeğini genellikle önemsemez, sevmez ve direkt olarak çöpe atmayı tercih ederiz.

Ancak limonun çekirdeği binbir faydasıyla öne çıkıyor...

Birden farklı kullanımı olan limon çekirdeğini bütün olarak yutmayın. Kurutarak kullanabilirsiniz.

Peki, Limonun çekirdeğinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte detayı...

Limon çekirdeğinin faydaları Limon çekirdeği zihinsel ve mental yorgunluğu azaltır. Gün içinde stres altında kalan vücut ve zihin bu sayede gevşer.

Gıdalardan alının zehirlenmelerin kötü etkilerinden kurtulmaya yardımcı olur.

Bu durum böcek ya da bitkilerden kaynaklı zehirlenmeler için yine geçerlidir.

Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir özelliği vardır. Gün sonunda rahat bir uyku çekmeye bu sayede büyük katkı vermiş olur.

Kanser hastalarının tedavisinde etkili rol oynamaktadır. Yan tedavi olarak kullanılabilir.

Kanserin çağımızın en büyük sorunu olduğunu düşünürsek, bu etkisi bir tık daha fazla öne çıkmaktadır.

İçerisindeki nitrik asit sayesinde ciltteki gözeneklerin açılmasını sağlar ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

Limon zaten başlı başına cildin dostudur.

Düzenli kullanımda ağız kokusu oluşumunun önler.

Dişlerin daha beyaz ve parlak gözükmesine neden olur.

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Limon çekirdeği nasıl kullanılmalı?

Yanlışlıkla limon çekirdeği yutmanızın size bir zararı olmaz ancak, sindirilmesi oldukça güç hale gelir. Bu nedenle toz haline getirerek çeşitli bal gibi tatlı gıdalarla karıştırılarak tüketilmesi daha yerinde olacaktır. Çünkü limon çekirdeği içerisinde bulunan salisilik asit nedeniyle oldukça acı bir tada sahiptir.

Cilt üzerine uygulanması için yine öğütülerek toz haline getirilmesi ve krem gibi uygulanması yerinde olacaktır.

Limon çekirdeği nasıl çimlendirilir, limon tohumu nasıl ekilir, limon çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır?Evde limon çekirdeği nasıl Çimlendirilir?

Birkaç Basit Adımla Limon Çekirdeğinden Limon Yetiştirme

Filizlenen bu çekirdekleri yarısını kesip toprakla doldurduğunuz pet şişelerin içine ikişer ikişer yerleştirin. Toprağı koymadan önce şişelerin tabanında küçük delikler açmayı unutmayın ve çekirdekleri tamamen toprağa gömmeyin. Sadece filizlenen kısımları toprağa gömülecek şekilde toprağın üstünde bırakın.

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