Kanserin yeni umudu: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor! Bu etkili yöntemler etkili oluyor!

Geleneksel meyveden 10 kat daha fazla antioksidana sahip olacak şekilde üretilen genetiği değiştirilmiş mor domatesler, araştırmalarda kansere yakalanmış farelerin yüzde 30 daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı oldu. Bilim insanları tarafından üretilen bu domatesler ABD’de üreticilerin yetiştirmesi için satışa sunulacak.

İngiltere merkezli Norfolk Plant Sciences'taki araştırmacılar tarafından geliştirilen 'süper domates'ler aslanağzı çiçeklerinden elde edilen genlerle çaprazlanmıştır. Söz konusu bitkinin genlerinde, yüksek dozda antidiyabetik, antikanser, antienflamatuar ve diğer sağlığa faydalı antosiyanin (mor pigment) maddeleri bulunur.

MOR DOMATESLER ABD'DE SATIŞA ÇIKIYOR

Mor domates, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi (APHIS) tarafından yaklaşık 15 yıldır inceleniyor. Ancak ilk defa bitki satış için onaylandı. Norfolk Plant Science ekibi, genetiği değiştirilmiş mor domates tohumlarını ilk olarak evde bitki yetiştiren kişilere satmayı planlıyor.

Süper domatesin ayırt edici özelliği olan mor rengi, antosiyaninler olarak bilinen böğürtlen ve kızılcıkta da bulunan antioksidan pigmentlerden kaynaklanıyor. Antosiyaninler, vücutta potansiyel olarak zararlı oksijen moleküllerini temizleyen flavonoidler adı verilen kimyasallardır.



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