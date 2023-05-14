Sadece bir haftada gür saçlara nasıl kavuştum! Siz de hemen bunu yapın: Kelliği tarihe gömen tarif! Saç fışkırıyor

Saçlarınızın gür ve çekici olmasının hayalini kuruyorsanız bu ev yapımı saç maskelerini mutlaka denemelisiniz. Ayrıca saç bakım rutininizde neleri değiştirmeniz gerektiğini de söyleyeceğiz.

Saç Gürleştirmek İçin Bitkisel Çözümler

İşe yaradığı kesin olarak kanıtlanmış birkaç bitkisel saç gürleştirme formüllerinden bahsedeceğim , saç gürleştirme kürleri de diyebiliriz. Bu yöntemleri haftada sadece bir kez uygulayın, fazla uygulama saçlara zarar verebilir. Etkisi son derece yüksek olduğu için bu şekilde kullanmak en doğru hareket olacaktır.

Saç gürleştirici yağlardan bahsetmek istiyoruz, her saç bakım yağını kullanmak doğru değildir. İhtiyacınıza yönelik olarak güçlendirici yağlar saçlarınız için bir kurtarıcı olacağı gibi hiçbir zararı da dokunmayacaktır.

En çok tercih edilen ve ibrahim saraçoğlu’nun tavsiye ettiği saç gürleştirici yağlar, hindistan cevizi yağı, hint yağı, argan yağı ve jojoba yağıdır. Hepsini alıp küçük miktarlarla saça uygulamakta bir tehlike yoktur. Fakat bir tanesini alıp kullanarak etkisini kendiniz göreceksiniz. Aktarlardan temin edeceğiniz saç gürleştirici yağların bilgi notlarında etkileri daha da açıklayıcı bir şekilde yazmaktadır.

Listedeki yağları saç güçlendiren şampuan ile birlikte kullanırsanız, kısa sürede saçlarınız istediğiniz etkiyi gösterecektir.

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Sarımsak ile Doğal Saç Bakımı

Saç bakımı ve gürleştirme yöntemlerinin bir numaralı bitkisel ürünü sarımsaktır. Suna Dumankaya birçok yazısında sarımsağın saçlara olan etkisinden bahsetmiştir. Dünyaca ünlü birçok saç bakım firması ürünlerinde sarımsak özünü mutlaka kullanırlar, çünkü kesinlikle işe yaramaktadır. Evlerinizde kolaylıkla sarımsak özlü saç bakım kürü oluşturabilirsiniz.

Üç diş sarımsak tanesini soyup, güzelce ezdikten sonra saç diplerinize uyguluyorsunuz. Özellikle saçların dip kısmına yani deri kısmına ulaşması gerekiyor çünkü etkisini burada gösteriyor. Yani saç tellerinize uygulamanızın hiçbir etkisi olmayacaktır. Saç diplerinize uyguladıktan bir saat sonra yıkayabilirsiniz. Her hafta aynı gün bu işlemi yapmaya devam edebilirsiniz, sonuç mükemmel olacaktır.

Sarımsağın saçınıza yapacağı etkiler;

Yeni çıkan saç tellerinin daha sağlam olmasına sebep olur.

Yeni çıkan saç tellerinin sıklaşmasını sağlar.

Saçlarınızı daha gür bir hale getirir ve dolgun görünmesini sağlar.

Isırgan Otu İle Doğal Saç Bakımı

Isırgan otu da sarımsak gibi saçlara mükemmel etki eden mucizevi bir bitkidir. Isırganlı otlu şampuanlar ve saç kremleri piyasada çokça bulunuyor, nedeni ise saça etkisi kanıtlanmış olan bir ürün olmasıdır. Isırgan otu saçlarınızı gürleştirecek, hızlı uzamasını ve olduğundan daha sağlam hale gelmesini sağlayacaktır. Evde kolayca uygulanabilen bu bitkiyi, nasıl kullanacağınız ona bakalım!

Kaynamakta olan bir tencere dolusu suyun içerisine yeteri miktarda ısırgan otunu koyun ve biraz kaynadıktan sonra altını kapatın. Demlenmesini bekledikten sonra süzerek, kullanama hazır hale getirebilirsiniz. Karışımın sıcaklığı gittikten normal hale geldikten sonra bu su ile saçlarınızı yıkayın. Isırgan otu ile yıkadığınız saçları bir saat kadar kurumaya bırakın ve sonrasında normal su ile temizleyebilirsiniz.

Isırgan otunun saça etkileri;

Yeni çıkan saç tellerinin daha sağlam, kalın ve gür olmasına yarar

Saçların iyice hava almasını sağlayarak, saç dökülmelerini hızlıca yok eder.

Saç diplerine direk etki ederek saçların hızlı ve gür çıkmasını sağlar.

Saçları kalınlaştırır ve doğal saç gürleştiricisi etkisini verir

Karanfil ile Doğal Saç Bakımı

Karanfil bitkisi de saç için onarıcı ve güçlendirici etkiye sahip bir bitkidir. Özelliklere saçlara hacim kazandırır ve ferah yapısı sayesinde saçların nefes almasını kendine gelmesini sağlar. Haftada bir kez uygulanmasını kesinlikle tavsiye edebilirim, etkisi güzel olacaktır. Herhangi bir zararı kesinlikle yoktur.

Pazarda ve aktarlardan temin edebileceğiniz kurumuş karanfil bitkisini, yine ısırgan otu gibi kaynayan su içerisinde demledikten sonra, süzdüğünüz su ile saçlarınızı güzel bir şekilde yıkıyorsunuz, yaklaşık bir saat bu şekilde bekledikten sonra temizleyebilirsiniz.

Karanfilin saça etkileri;

Saçların doğal hacim kazanmasını sağlar.

Saçların nefes almasını sağlayarak ve dinlendirir

Saç uzama hızını arttırır ve doğal yöntemlerle saç kırıklarından kurtulmanızı sağlar.

Saç dökülmelerini engeller ve gürleştirir.



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