Limon - bal ve siyah turp: Sanki gripsavar, ‘yok artık’ dedirtti! İçtikten sonra ne balgam kalıyor ne de öksürük
Soğuk algınlığına iyi gelen bitkisel karışımını denemenizi öneriyoruz. Mevsim geçişlerinde ya da soğuk havaların etkisiyle pek çok hastalık ortaya çıkabilir. Balgamlı öksürük; soğuk algınlığı, grip yok ediyor...
Malzemeler
- 1 adet büyük siyah turp
- 1 adet limon
- bal
- 1 adet cam kavanoz
Hazırlanması
- turpun kabuklarını soydum küçük küpler halinde doğradım
- limonu yıkadım - kabukları ile beraber küp küp kestim
- temiz cam kavanoza (500 ml lik kavanoz kullandım) doğradığım turp - limon ve balı(iyi kalite olmasına dikkat edin)
kavanoza doldurdum - nazikçe karıştırdım - kavanozun kapağını kapattım ve iki hafta unuttum
- iki hafta sonra:
- günde üç kez birer tatlı kaşığı kullanabilirsiniz
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