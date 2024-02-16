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Kadın - Aile limon - bal ve siyah turp! Öksürük için, ilk defa duyacaksınız! Gizlenmiş sırrı: Bir an önce yapın!
Kadın - Aile

limon - bal ve siyah turp! Öksürük için, ilk defa duyacaksınız! Gizlenmiş sırrı: Bir an önce yapın!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 21:46:00 - 2024-02-16 22:11:17
limon - bal ve siyah turp! Öksürük için, ilk defa duyacaksınız! Gizlenmiş sırrı: Bir an önce yapın!

Limon sıkmanın farklı yararları olurken son yılların trendi olan öksürük için yapılan karışımından bahsedeceğiz! Şifa kaynağı olduğuna dair birçok haber mevcuttur.

Bitkisel! Soğuk algınlığına iyi gelen karışımı

Malzemeler

- 1 adet büyük siyah turp
- 1 adet limon
- bal
- 1 adet cam kavanoz

Hazırlanması

- turpun kabuklarını soydum küçük küpler halinde doğrayın.
- limonu yıkayın - kabukları ile beraber küp küp kesin
- temiz cam kavanoza (500 ml lik kavanoz) doğradığınız turp - limon ve balı (iyi kalite olmasına dikkat edin)
kavanoza doldurun, nazikçe karıştırın ve kavanozun kapağını kapattın!
- iki hafta sonra:
- günde üç kez birer tatlı kaşığı kullanabilirsiniz.
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