limon - bal ve siyah turp! Öksürük için, ilk defa duyacaksınız! Gizlenmiş sırrı: Bir an önce yapın!
Limon sıkmanın farklı yararları olurken son yılların trendi olan öksürük için yapılan karışımından bahsedeceğiz! Şifa kaynağı olduğuna dair birçok haber mevcuttur.
Bitkisel! Soğuk algınlığına iyi gelen karışımı
Malzemeler
- 1 adet büyük siyah turp
- 1 adet limon
- bal
- 1 adet cam kavanoz
Hazırlanması
- turpun kabuklarını soydum küçük küpler halinde doğrayın.
- limonu yıkayın - kabukları ile beraber küp küp kesin
- temiz cam kavanoza (500 ml lik kavanoz) doğradığınız turp - limon ve balı (iyi kalite olmasına dikkat edin)
kavanoza doldurun, nazikçe karıştırın ve kavanozun kapağını kapattın!
- iki hafta sonra:
- günde üç kez birer tatlı kaşığı kullanabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kadın - Aile
Cennet meyvesi olarak biliniyor! En güçlü C vitamini kaynağı: Her gün yiyen günden güne gençleşiyor
Kadın - Aile
Kişniş nerelerde kullanılır? (Tüm detaylarıyla): Cilde müthiş fayda veren kriterine sahip! Görenler şaştı kaldı!
Kadın - Aile
Yoğurt böyle mayalanırsa asla sulanmıyor ve asla ekşimiyor! Yoğurtçuların taktiği: gelmiş geçmiş en iyisi