Limak’tan KKTC’ye otel yatırımı
1995 yılından bugüne turizm alanında faaliyet gösteren Limak Holding, Türkiye sınırları dışındaki ilk otelini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) hizmete açtı.04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
Son yıllarda KKTC’ye yapılan en büyük turizm yatırımlarından biri olarak öne çıkan Limak Cyprus Deluxe Hotel ile ilgili tüm detayları ve Limak Turizm Grubu’nun gelecek hedefleri, bugün Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.
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