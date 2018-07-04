Limak’tan KKTC’ye otel yatırımı

Son yıllarda KKTC’ye yapılan en büyük turizm yatırımlarından biri olarak öne çıkan Limak Cyprus Deluxe Hotel ile ilgili tüm detayları ve Limak Turizm Grubu’nun gelecek hedefleri, bugün Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.