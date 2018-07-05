Limak’tan Kıbrıs’a 5 yıldızlı deluxe

Limak Holding, sekizinci oteli Limak Cyprus Deluxe Hotel’i hizmete açtı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 200 milyon dolar harcadıkları KKTC’deki otel ile dışa açıldıklarını söyledi. Enerji, inşaat, çimento, gıda gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Limak Holding, turizm yatırımlarına hız verdi. 1995 yılında Antalya Belek’teki Limak Arcadia Oteli ile turizm sektörüne giriş yapan holding, otel sayısını Limak Cyprus Deluxe Hotel ile sekize çıkardı. KKTC’nin Bafra Turizm Bölgesi’nde kapılarını açan otel, büyük ilgi görüyor.

YENİ OTELİ İLE İDDİALI

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, turizm yatırımlarının ülkeye gelir getirdiğini; istihdama katkı yaptığını ve pek çok sektöre ivme kattığını dile getirdi. Özdemir, bu anlayışla art arda otel açtıklarını belirtti. Türkiye’de 7 otellerinin bulunduğuna işaret eden Özdemir, “KKTC ile dışa açıldık. 200 milyon dolarlık yatırımla hizmete giren yeni konaklama alanımız Limak Cyprus Deluxe Hotel ile iddialıyız” dedi.

SEKTÖR LİDERİ OLMAYI HEDEFLİYOR

Kıbrıs’a yapılan en büyük turizm yatırımında Limak Turizm Grubu’nun imzasının olduğunu belirten Özdemir, “Her yatırımımız farklı konseptleri içeriyor. İstanbul ve Ankara’da şehir otellerimiz, Antalya’da ise yerli ve yabancı turistlere hizmet veren geniş konseptli otel zincirimiz var. Yalova’da ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmiş butik termal otelimizi halkımızın hizmetine büyük bir gururla sunduk. Şu anda Mersin’de temelini attığımız ve golf turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki otel yatırımımız da devam ediyvor. Ayrıca Makedonya’nın başkenti Üsküp’te de yeni bir otel yatırımına başladık. Hedefimiz, diğer sektörlerde olduğu gibi turizm alanında da sektörün lideri olmak” şeklinde konuştu.

YATAK SAYISINI 10 BİNE ÇIKARACAK

Her 3 senede bir otel açtıklarını ve yatak sayılarını 7 bine çıkardıklarını aktaran Özdemir, “Planımız 5 yıl içinde bu sayıyı 10 bine çıkarmak” diye konuştu.

Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu ise Limak Cyprus Deluxe’un sadece Kıbrıs’ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin de en iddialı otellerinden biri olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, “Tesisimizde dört dörtlük bir tatil için ihtiyaç duyulacak tüm alt yapıyı oluşturduk. Konuklarımıza tatilleri boyunca Akdeniz’in tadını doyasıya çıkarma imkânı veriyoruz. Kusursuz bir tatil deneyimi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü otelimizde dev çocuk kulübü ve Kıbrıs’ın en kapsamlı aqua parkı ile konuklarımıza unutulmaz anılar yaşatmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

598 ODADA 1338 TURİST AĞIRLAYACAK

KKTC’nin Bafra Turizm Bölgesi’ndeki otel, şehir merkezine 25 kilometre, Ercan Havalimanı’na 65 kilometre ve Magosa’ya 40 kilometre mesafede bulunuyor. 200 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 598 oda ve bin 338 yatak kapasitesine sahip olan Limak Cyprus, berrak denizi ve muhteşem kumsalı ile Kıbrıs’ı tercih eden turistlere Akdeniz’in tadını çıkarma olanağı sunuyor.