Limak Yatırım, UNDP'nin Eşitlik Mührü Programı'nı başlattı

İSTANBUL (AA) - Limak Yatırım, iş yerinde cinsiyetler arası ayrımı azaltmak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP)Eşitlik Mührü Programı'nı başlatan ilk Türk şirket oldu.

Limak Yatırım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNDP tarafından küresel ölçekte yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı olan "UNDP Eşitlik Mührü - Özel Sektör için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı"nın Türkiye pilot uygulaması, Limak Yatırım bünyesinde başlatıldı.



UNDP Eşitlik Mührü Programı'nı sahiplenen ilk Türk şirket olan Limak Yatırım, UNDP'nin teknik desteği ile yürütülen program kapsamında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesi, benimsenmesi ve buna dair küresel standartların kurumsal düzeyde hayata geçirilmesini hedefliyor.



Birçok ülkede kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak yürütülen program, özellikle şirketlerin kendi bünyelerinde ve iş ilişkilerinde kadın-erkek fırsat eşitliği ve dengesini sürekli olarak izledikleri ve iyileştirici tedbirler aldıkları bir iç yönetim sisteminin kurulmasını öngörüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, iş dünyasına örnek oluşturacak değerli bir modelin gelişimine öncülük etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Programın yönetimi için şirketin tüm departmanlarından kadın ve erkek çalışanların katılımıyla bir Eşitlik Komitesi oluşturduk ve ortak anlayış geliştirmeye yönelik kurum içi eğitimler, çalışan anketleri ve bireysel görüşmeler gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonucunda bir yıllık eylem planı oluşturarak şirketimizde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, özel sektörle çalışırken dikkat ettikleri temel noktalardan birinin de toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu bildirerek, "UNDP Eşitlik Mührü Programı toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma çalışmaları yoluyla toplumsal cinsiyete duyarlı örgütsel yapı için uzun vadeli dönüşümsel değişime katkıda bulunmaktadır. Limak Yatırım'ın, insan kaynakları yönetim sistemlerini daha adil ve toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmek için başka şirketlerin de hızla takip edeceği UNDP Eşitlik Mührü Programı’nı uygulamaya başlayan öncü bir şirket olduğunu ikrar etmekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Limak Grubu ayrıca kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNDP ortaklığında Türkiye'nin Mühendis Kızları projesini de hayata geçirdi.

Bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan proje kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen programların yanı sıra, kurumsal hayatta kapsayıcı bir model ortaya koyma hedefi ile UNDP Eşitlik Mührü Programı uygulaması da başlatıldı.

Türkiye'de ilk kez Limak Yatırım'da hayata geçirilen bu program ile edinilen deneyimlerin, UNDP Eşitlik Mührü Programı'nın ulusal öncelikler çerçevesinde şekillenmesi ve yaygın şekilde uygulanmasına katkı sunması hedefleniyor.

















