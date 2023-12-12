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Ekonomi Limak Holding son adımını Türkiye'ye resmen duyurdu
Ekonomi

Limak Holding son adımını Türkiye'ye resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 07:30:00 - 2023-12-12 07:36:44
Limak Holding son adımını Türkiye'ye resmen duyurdu

4'ü Antalya'da olmak üzere 9 otele sahip olan Limak Holding yeni otelini resmen açıyor.

4'ü Antalya'da olmak üzere 9 otele sahip Limak Holding 10. otelini Bodrum'da açacak.

214 odalı olacak

Limak'ın yeni oteli Bodrum Kızılağaç Mahallesi, Gerenkuyu Mevkiindeki 1 nolu özel parselde hayata geçecek. İhale sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Limak Holding'e tahsis edilen arazi üzerinde yapılacak 5 yıldızlı otel projesinde 214 odalı olacak.

Turizm tesisinde, konaklama birimlerinin yanı sıra havuzlar, ana restoranlar, alacarte restoranlar, lobby bar, poolbar, fitness-sauna, spa, teknik alanlar, depo ve idari ofisler vb. birimler yer alacak.

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Bodrum'a yapacakları otel projesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada " Bodrum projesiyle lüks segmentte bugüne kadar Türkiye’ye gelmemiş bir markayı Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Dünyanın sayılı mimarlarından biriyle çalışacağız." demişti. Kavaloğlu: " Çok özel ve üzerine titrediğimiz bir proje olacak. Birçok markayla görüşme yapıyoruz. Hangisini seçeceğimize biz karar vereceğiz. Bizimle uyumlu çalışabilecek hem de Bodrum’u ve Türkiye’yi bir üst segmentte ileriye taşıyabilecek bir markayı getireceğiz. Kıbrıs’taki otelimiz de yine üst segmentte bir otel olacak. Golf, seminer ve toplantı turizmine uygun bir otel olacak. Dolayısıyla çalışıyoruz." demişti.

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