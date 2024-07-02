Limak Holding dünya deviyle ortaklık kurdu! Türkiye tarihinde bir ilk

Limak Çimento ve Fransa merkezli dünya devi Air Liquide, Türkiye’de çimento sektöründe karbon sıfır üretime geçilmesi için yeşil hidrojen ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla stratejik ortaklık kurdu. Hidrojen karışımlı ilk yakıt beslemesi, Limak’ın Ankara’daki çimento fabrikasında başarıyla gerçekleştirildi. Uygulama Limak Anka Çimento Fabrikasının tüm fırın sistemi için kalıcı olarak kullanıldığında, karbon bazlı kömür ve benzeri fosil yakıtların kullanımına kıyasla yıllık 180 bin ton karbon emisyonu düşümü sağlanacak. Uygulamayla, Limak Çimento’nun tüm fabrikalarında iklim nötr yakıtların kullanımı hayata geçirildiğinde ise yıllık 700 bin ton karbondioksit (CO2) azaltımı hedefleniyor.

Türk çimento sektöründe bir ilk

Limak Çimento’nun, Polatlı Anka fabrikasında gerçekleştirilen test fazında, hidrojen karışımlı yakıt çimento döner fırınında test edildi. Türkiye çimento sektöründe bir ilk olan projede, test yakıtı olarak Air Liquide tarafından sağlanan ve gelecekte yeşil hidrojene dönüştürülebilecek 'gri hidrojen’ kullanıldı. Bu sayede Türkiye'de ilk kez hidrojen karışımlı yüzde 50 iklim-nötr bir yakıt karışımı test edildi. Uygulama aynı zamanda çimento döner fırın ana brülörü yerine giriş yanma odasına hidrojen içerikli karbon nötr yakıt beslemesi yönü ile de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Hidrojen projelerimiz devam edecek

Limak Çimento Global CEO'su Erkam Kocakerim yaptığı açıklamada, “Bu yatırımın amacı, çimento fırınlarımızda hidrojenin güvenli ve etkin kullanım teknolojilerini deneyimlemek ve alternatif yakıt ikame oranını artırmak. Toplamda 7 entegre çimento fabrikamızdaki fırınları 2030 ila 2035 yılları arasında net sıfır yakıt karışımı ile çalıştırmayı hedefliyoruz. Bu denemenin, Türkiye çimento sektöründe ilk olması bakımından büyük önem taşıdığına ve ortaya çıkan olumlu sonuçlarının ülkemizde hidrojen ekosisteminin hızla gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü başarılı bir yeşil hidrojen ekosisteminde, üretim teknolojisi kadar arz-talep döngüsü ve ölçeği de mühim. Hidrojen teknolojilerine dair proje çalışmalarımız yeni fazlar ile devam edecek” dedi.

Memnuniyet duyuyoruz

Air Liquide Genel Müdürü Souhel Bousta ise bu değerli iş birliği için, "Limak Çimento'nun dekarbonizasyon yolculuğuna eşlik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Hidrojen, enerji ve sanayinin dönüşümünde kilit bir rol oynayacak. O sebeple bunun gibi iş birlikleri tüm ekosistemin geliştirilmesi için büyük önem taşıyor” dedi.

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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