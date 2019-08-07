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Lille’nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı

Fransız ekibi Lille ile 5 yıllık mukavele imzalayan Yusuf Yazıcı, Fransız basınına tanıtıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:29
Lille’nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı

Fransız ekibi Lille ile 5 yıllık mukavele imzalayan Yusuf Yazıcı, Fransız basınına tanıtıldı. Toplantıda Trabzon’dan ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını belirten Yusuf, "Trabzon benim evimdi. Buraya onlar sayesinde geldim. Hayallerimin peşinden koşmak istedim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Lille’nin en önemli transferlerinden biri olmasının üzerinde bir baskı oluşturduğunu da söyleyen Yazıcı, "Kolay olsaydı burada olmazdım. Bu baskıyı iyi kullanacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


Fransız kulübü Lille ile 5 yıllık mukavele imzalayan Yusuf Yazıcı için basın toplantısı düzenlendi. Kulüp Ceo’u Marc Ingla’nın katıldığı törende konuşan Yusuf Yazıcı konuşmalara Fransızca ’merhaba’ diyerek başlarken, "Burada olmaktan mutluyum. Buraya gelmemin sebebi takıma saha içi ve dışında yardımcı olmak. Bu taraftara kendimi sevdirmek istiyorum. Transferim biraz zordu. Trabzon’dan ayrılmak benim için kolay değildi. Transferde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmaktan dolayı mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Trabzon benim evimdi. Orada futbola başladım. Orası bir ailem ve yuvamdı. Beni ben yapan Trabzonspor taraftarıydı. Buraya geldiysem onlar sayesinde. Ayrılmak zordu ama hayallerimin peşinden koşmak istedim" dedi.



"Zeki ile gelmeden çok konuştum"


Lille’de forma giyen bir başka Türk oyuncu Zeki Çelik’ten kulüp ve şehir hakkında bilgiler aldığını söyleyen Yazıcı, "Zeki ile çok konuştuk. Buranın iyi bir kulüp olduğunu ve güzel bir aile ortamını olduğunu söyledi. Buraya gelmemde Zeki’nin de payı çok büyük" şeklinde konuştu. Takıma skor anlamında katkı vermek istediğinin altını çizen yıldız oyuncu, "Hocamız nerede görev verirse onu elimden geldiğine yapmaya çalışacağım. Takımıma skor anlamında yardım etmek istiyorum. Gol atmak ve gol attırmak istiyorum. Hücum anlamında her yerinde oynayabiliyorum. Kanat, forvet arkası gibi yerlerde forma giyebilirim" ifadelerini kullandı.



"Üzerimde biraz baskı var"


Lille’in en önemli transferlerinden biri olmasının kendisine biraz baskı oluşturduğunu ifade eden Yazıcı, "Buraya katılmak önemli. Lille’in en büyük transferlerinden biri olmak güzel. Bu biraz baskı da veriyor. Kolay olsaydı ben burada olmazdım. Bu baskıyı iyi kullanacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Henüz şehri gezemediğini belirten Yusuf, "Şu an ev bakıyorum. Tek problemim bu. Burası sessiz, sakin ve huzurlu bir şehir. Dün güzel bir akşam yemeği yedim. Alıştıktan sonra gezmeye başlayacağım" dedi.



"Gençlere önem verildiği için buradayım"


Bir Fransız gazetecinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’nin 2011 yılında Trabzonspor ile oynadığı maçta ne yaptığı sorusuna, "Top toplayıcıydım" yanıtını veren Yusuf, "Lille kulübünü iyi tanıyorum. Trabzonspor ile maç da yapmışlardı. Gençlere çok önem veriyorlar. Buraya gelmemde bunun da etkisi büyüktü" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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