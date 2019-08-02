Lille'den Yusuf Yazıcı'ya çılgın teklif!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu genç oyuncu Yusuf Yazıcı'ya Fransız takımı Lille'den 15 milyon Euroluk bir teklif geldiğini açıkladı.02 Ağustos 2019 Cuma 14:36
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüple Birliği toplantısı sonrası bordo mavili kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu "Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro teklif etti" ifadelerini kullandı.
"Forvet transferi yarın açıklanır"
Yapacakları transfer konusunda da konuşan başkan "Forvet transferlerinden biri yarın açıklanır" dedi.
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