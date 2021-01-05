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Spor Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:30:30 -
Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında yarın Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Galtier, yarınki karşılaşmada Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in de oynamayacağını söyledi.

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