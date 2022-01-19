  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lille Yusuf Yazıcı'nın yerine gelen ismi duyurdu
Spor

Lille Yusuf Yazıcı'nın yerine gelen ismi duyurdu

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni transferini duyurdu. Lille, boşta olan Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:32:00 -
Lille Yusuf Yazıcı'nın yerine gelen ismi duyurdu

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın boşluğunu Hatem Ben Arfa ile doldurdu ve 34 yaşındaki futbolcuyla 6 aylık sözleşme imzaladı.

Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak CSKA Moskova'ya gönderen Lille, milli futbolcunun boşluğunu hemen doldurdu.

Fransız ekibi, tecrübeli futbolcu Hatem Ben Arfa ile 6 aylık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Bordeaux'da tamamlayan ve 6 aydır boşta olan 34 yaşındaki Ben Arfa, daha önce PSG, Newcastle, Marsilya gibi takımlarda forma giymişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay