Lille Yusuf Yazıcı'nın yerine gelen ismi duyurdu
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni transferini duyurdu. Lille, boşta olan Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın boşluğunu Hatem Ben Arfa ile doldurdu ve 34 yaşındaki futbolcuyla 6 aylık sözleşme imzaladı.
Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak CSKA Moskova'ya gönderen Lille, milli futbolcunun boşluğunu hemen doldurdu.
Fransız ekibi, tecrübeli futbolcu Hatem Ben Arfa ile 6 aylık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Bordeaux'da tamamlayan ve 6 aydır boşta olan 34 yaşındaki Ben Arfa, daha önce PSG, Newcastle, Marsilya gibi takımlarda forma giymişti.