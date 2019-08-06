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Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:15
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılarak transferini tamamlamak için Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı, Lille ile sözleşme imzaladı.

Lille'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

"Hoş geldin Yusuf"

Kulübün açıklamasında, Yusuf için övgü dolu sözler yer aldı:

"Muhteşem bir uzun ve kısa pas atma tekniğine sahip, oyun görüşü ve göz alıcı yetenekleri ile Türk futbolunun potansiyeli en yüksek oyuncularından biri. 22 yaşında ve ülkesinde yüzlerce maça çıkmış olan Yusuf, yeni bir kulüp ile yeni bir şampiyonluğu keşfedecek. Yusuf Yazıcı'nın Lille'ye gelmesi, gelecek vadeden ve nadir bulunan bir yetenek olmasıyla kadroyu zenginleştiriyor. Böylesine genç bir yaşta en üst düzeylerde oynayarak tecrübe kazanan Yusuf, teknik direktör Christophe Galtier'in ilk 11'inde yeni bir hücum avantajına sahip olmasını sağlayacak. Hoş geldin Yusuf."

Sosyal medya hesabından Lille forması giydiği fotoğrafı paylaşan Yusuf, Fransız ekibinde 12 numarayı sırtında taşıyacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:15
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