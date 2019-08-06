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Lille, Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lille, Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:44
Lille, Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lille, Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:44
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