  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'ın küstah sözlerine Türkiye'den sert cevap

Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da! Bayram tatili kaç gün olacak?

Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti

Türk gençlerini ülkesine çağırdı: Bir savaşı, düşmanlığı paylaştık

Türkşeker'den şeker zammı açıklaması: Şekerin tadı...

Türkiye'de üretildi: ATAK helikopterdeki motordan daha güçlü! Motor gücünü duyanlar şaşırıyor

Başkan Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim

Android telefonlarda şarjın çabuk bitmesine neden olan olay keşfedildi! İşte bunu düzeltmenin yolu…

Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı "Ödemek zorunda"

Böylesini yapsa yapsa hangi parti yapmıştır? Devletten memurlara öğretmenlere ‘sarhoş gezin’ tavsiyesi
Spor Lille-Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Zeki Çelik gol attı mı?
Spor

Lille-Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Zeki Çelik gol attı mı?

Fransa Ligue 1’de Lille, Strasbourg’u konuk etti. Futolseverler ise Lille maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Lille-Strasbourg maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-24 21:51:00 -
Lille-Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Zeki Çelik gol attı mı?

Fransa Ligue 1’de Lille sahasında Strasbourg’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Lille-Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Zeki Çelik gol attı mı?

Ligin 34. hafta mücadelesinde, bu sezon orta sıralarda yer alan Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Avrupa arenasına kalma mücadelesi veren Strasbourg'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Lille, 86. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'in attığı golle 1-0 kazandı.

Maçın skorunu belirleyen Zeki Çelik'in yanı sıra Burak Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Lille 9'uncu, 56 puanlı Strasbourg ise 6'ncı sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay