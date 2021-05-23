Lille şampiyon oldu mu?
Lille maç sonucu| Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers ile karşı karşıya geldi. Peki, Lille şampiyon oldu mu?
Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Angers ile karşı karşıya geldi.
Deplasmanda Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Lille'i galibiyete taşıyan goller 10.dakikada David ve 45.dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Burak Yılmaz bu yıl çıktığı maçlarda 16 gol attı.