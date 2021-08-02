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Spor Lille PSG maç sonucu | Lille-PSG maçı kaç kaç bitti?
Spor

Lille PSG maç sonucu | Lille-PSG maçı kaç kaç bitti?

Fransa Süper Kupa final maçında lig şampiyonu Lille ve PSG karşı karşıya geldi. Peki, Lille PSG maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 00:17:00 -
Lille PSG maç sonucu | Lille-PSG maçı kaç kaç bitti?

Fransa Süper Kupası sahibini buldu. Geceye Burak Yılmaz damgasını vurdu. Peki, Lille PSG maçı kaç kaç bitti?

Lille PSG maç sonucu | Lille-PSG maçı kaç kaç bitti?

Son şampiyon Lille, Fransa Süper Kupası maçında İsrail'de PSG ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başladı. 79. dakikada Xeka yerini Yusuf Yazıcı’ya bıraktı.

Maçın 45.dakikasında Burak Ylmaz'ın asistini Xeka gole çevirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Lille kupaya 1-0'lık skorla ulaştı. Karşılaşmanın yıldızı ise Burak Yılmaz seçildi.

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Ebimbe, Herrera, Draxler, Kalimuendo, Icardi.

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