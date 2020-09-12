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Spor Lille, Mustafa Kapı transferini açıkladı
Spor

Lille, Mustafa Kapı transferini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:14:07 -
Lille, Mustafa Kapı transferini açıkladı

ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Mustafa Kapı'nın fotoğrafı 5 farklı dilde "Hoş geldin" mesajıyla paylaşılarak, "Kuşağının en iyi potansiyele sahip isimleri arasında olan ve son derece gelecek vaat eden genç oyuncu artık Lille'de." ifadelerine yer verildi.

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz da, kulübün Twitter hesabında yer alan videosunda, "Mustafa, 'hoş geldin' kardeşim. Burada olduğun, buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kapı; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Fransa temsilcisinin kadrosuna kattığı 4. Türk oyuncu oldu.

Galatasaray'la Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip olan Mustafa, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızlı takımla sözleşme uzatmadığı için şubat ayında kadro dışı bırakılmıştı.

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