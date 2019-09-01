Lille deplasmanda mağlup
- Fransa Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu - Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 52. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı01 Eylül 2019 Pazar 18:57
İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kart gördüğü maçta Reims'e 2-0 yenildi.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Lille formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı dördüncü hafta mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yusuf Yazıcı, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Reims, 73. dakikada Moussa Doumbia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Remi Oudin ağları sarsarak skoru 2-0 yaptı ve Reims maçtan galip ayrıldı.
Lille bu mağlubiyetle 6 puanda kalırken, Reims puanını 7'ye yükseltti.
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