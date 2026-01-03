  • İSTANBUL
Spor Lille, Berke Özer'i ayın oyuncusu seçti
Spor

Lille, Berke Özer'i ayın oyuncusu seçti

AA
AA Giriş Tarihi:
Lille, Berke Özer'i ayın oyuncusu seçti

Fransız takımlarından Lille, Berke Özer'i aralık ayının oyuncusu seçti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.

Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.

Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

