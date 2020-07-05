Likopen hangi besinlerde bulunur? Likopenin 5 inanılmaz faydası!

Likopen, besinlere kırmızı renk veren ve çok güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olan bir pigmenttir. Toksinlerin atılmasında etkili olan likopen, içerdiği beta karoten bakımından özellikle göz sağlığına birebir gelir. Uzmanlar, likopenin günlük tüketilmesi gerektiğini tavsiye eder. Likopen, vücudun kendini yenilemesi için gerekli olan antioksidanları sağlar. Ayrıca yapılan birçok araştırma, likopenin kanser düşmanı olduğunu göstermiştir.

Peki likopenin faydaları nelerdir? Hangi besinlerde likopen bulunur? İşte detaylar...

Likopenin 5 faydası

- Sinirlerin yenilenmesini sağlar. Böylece hem sinir sistemini güçlendirir, hem de ruhsal hastalıkların yaşanmasını engeller.

- Cildin yenilenmesini sağlar, sağlıklı hücrelerin sayısını arttırır.

- Hafızayı güçlendirici etkiye sahiptir. Unutkanlığın önüne geçer, Alzheimer hastalığının yaşanma riskini azaltır.

- Kemik sağlığına iyi gelir.

- Damarları temizler. Damar tıkanıklığı ve kalp hastalıklarına birebir gelir.

Hangi besinlerde likopen bulunur?

- Domates

- Domates salçası

- Domates sosu

- Karpuz

- Kuşburnu

- Greyurt

- Pembe greyfurt

- Kırmızı guava

- Ketçap

- Çilek

- Kırmızı biber

- Nar