Liglerin tek namağlup takımında hedef şampiyonluk

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinin tek yenilgisiz takımı Bayburt İl Özel İdare, şampiyonluğu hedefliyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare, ligin 16. haftasında alınan sonuçların ardından 2018-2019 sezonunda, profesyonel liglerde şu ana dek yenilgisi bulunmayan tek takım durumuna geldi.

Ligin 16. haftasında iç sahada Ankara Adliyespor'u 2-1 yenen Bayburt ekibi, puanını 38'e yükselterek 3. Grup'ta zirvedeki yerini korudu. Bayburt İl Özel İdare, ligin 17. haftasında deplasmandaki Muğlaspor maçından da yenilgisiz ayrılıp unvanını korumaya çalışacak.

Hazırlıklarını Genç Osman Stadı'nda sürdüren sarı-siyahlıların yardımcı antrenörü Baykal Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilgisiz devam etmenin takım için bir anlamda da dezavantaj olduğunu söyledi.

Ligde yenilmeyen tek takım oldukları için rakiplerinin, kendilerine karşı daha farklı hazırlandığını belirten Aydınlı, "Bütün rakiplerimiz bizim maçımıza final maçı gibi çıkıyor, kazanmak için çıkıyorlar ve daha iyi konsantrasyon sağlıyorlar ama biz iyi bir takımız. İyi arkadaşlığımız, iyi birliktelik var. Bunu sahaya da yansıtıyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

Aydınlı, bu hafta sonu yapacakları Muğlaspor maçını da kazanıp ilk devreyi namağlup lider tamamlayarak yollarına devam etmek istediklerini vurgulayarak, "Tabii en önemlisi 34. haftada sonu görebilmek, orada lider bitirebilmek. Biz hem takım olarak hem şehir olarak buna kilitlendik, tek istediğimiz şampiyonluk. İnşallah hayırlısıyla da bunu gerçekleştireceğiz. Takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-siyahlıların kaptanı Ali Kemal Yükseker de sezona diğer takımlardan çok geç başladıklarını ancak gelinen noktada iyi bir takım olduklarını ifade etti.

Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğuna dikkati çeken Ali Kemal, "Sahadaki skor, mücadele, azim arkadaşlıktan geliyor. Çok güzel bir ortam, arkadaşlık var. Hep beraber hareket ediyoruz, beraber eğleniyoruz, beraber gülüyoruz. Bu da başarıyı yansıtıyor." dedi.

Ali Kemal, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde şu anda yenilgisiz tek takım olduklarını vurgulayarak, bunun da kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.





- "Küçük bir şehir ama büyük umutları olan bir takım"





Ligde bu hafta ilk yarının son maçını oynayacaklarını, bu müsabakayı da kazanarak ilk yarıyı namağlup bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ali Kemal, şunları söyledi:

"Belki Türkiye'nin en küçük ilinde yaşıyoruz. Sosyal anlamda diğer şehirlere göre çok fazla imkanımız yok, küçük bir şehir ama büyük umutları olan bir takım. Ben takıma geçen sezon devre arasında geldim ve o sene bir play-off süreci yaşadık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. İnşallah ben ve takım arkadaşlarım, hocalarım, yönetimimiz ve taraftarlarımızla bu şehre, bu başarıyı, şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Artık buraya kadar geldik, bu saatten sonra da zaten hedefimiz belli, niyetimiz de amacımız da belli. Allah inşallah bunları bize nasip eder. Sezonu şampiyon olarak kapatırız, diye düşünüyorum."

Forvet Eren Açıkgöz ise geçen sezon takımın play-off yarı finalinde elendiğini anımsatarak, "Bu seneki amacımız geçen yıl yarıda bıraktığımız işi tamamlamak. Şu an o yolda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, yenilgisiz liderliğin zor olduğunu, bunu devam ettirmek için iyi çalıştıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün takımlar bize çok hırslı geliyor; yenme adına, bu rekora bir son verme adına. Bütün takımlar üst düzey performansla bizim maçlarımızda oynuyor ama bu bize stres yaratmıyor. Takımımız güzel bir takım, tecrübeli arkadaşlardan oluşan bir takım. Tribünlerimiz de her maçta doluyor. Taraftarlarımızdan da destek alıyoruz."

Bayburt İl Özel İdare'nin ligde çıktığı 16 maçta 11 galibiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor.