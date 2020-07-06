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Spor

Liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlatılması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:25:45 -
Liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlatılması hedefleniyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership'te 2020-2021 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 1 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 salgını sebebiyle 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic şampiyon ilan edilmişti.


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