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Spor

Ligler tatil edilmeyince istifa eden Ercan Taner'den çok özel açıklamalar

Yeniakit.com.tr'ye konuşan efsane spor spikeri Ercan Taner, Süper Lig'in yeniden başlamasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:45:00 -
Ligler tatil edilmeyince istifa eden Ercan Taner'den çok özel açıklamalar

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Koronavirüs salgını sebebi ile liglere ara verilmeyince istifa eden spor spikeri Ercan Taner, yeniakit.com.tr'ye konuştu. "Ülkemizde yeni normalleşme dönemini yaşıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur." diyen Taner, "Ligleri başlatan Almanya'da bu işin tedbirleri alındı. Aynı tedbirler Türkiye'de de alınarak disiplin sağlanmalı. Eğer bu tedbirler bizde de alınırsa inşallah büyük problemler yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Ailesinde kronik rahatsızlıkları olanlar bulunması sebebi ile görevinden istifa ettiğini hatırlatan Taner, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim istifa kararım bireysel. Ailemden koronavirüse yakalananlar oldu. Öte yandan ailemde kronik hastalıkları olanlar da var. Ben kendi kararımı kendim aldım."

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