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Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, "beIN ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız" dedi. Özdemir, ayrıca liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını da açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:35
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi.

İşte Nihat Özdemir'in toplantı sonrasında değerlendirmeleri;

"Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"

Kulüplerin desteğiyle son görüşmeleri yapıp en kısa zamanda bir çözüme kavuşacağız. Liglerin ertelenmesi ya da başlamaması gibi bir durum söz konusu değildir. Ümit ediyorum ki beIN Sport ile yola devam edeceğiz gibi duruyor. En kısa sürede bir açıklama yapacağız.

Herkes olumlu olarak yaklaştı bize. Bu mesele Türkiye ve kulüplerin meselesidir. Çözüm hazır ve en kısa sürede yürürlüğe koyacağız. Kulüpler Birliği ile yola çıktık ve görüşlerimizi paylaşıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok ve hedefe varmak için toplantılarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir son olarak, "beIN Sports ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:35
  1. Kulüpler Birliği Vakfı
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor
  5. Galatasaray
  6. Mustafa Cengiz
  7. beIN Sports
  8. Türkiye Futbol Federasyonu
  9. Nihat Özdemir
  10. TFF

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