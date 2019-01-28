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"Ligin sonunu sağlıklı bir şekilde getirmek istiyoruz"

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:- "Ekip havası içerisinde ligin sonunu sağlıklı bir şekilde getirmek istiyoruz. Ondan sonra da hem ekonomisiyle hem kadro olarak doğru planlamayla hedeflerin farklı olacağı bir Kayserispor olmayı hedefliyoruz"- "Malatyaspor'un başarısını bir Anadolu takımı olarak takdir ediyoruz. Hafta içi yapacağımız çalışmalarla oradan kazasız bir şekilde dönmeyi istiyoruz. Oraya kazanmaya gidiyoruz"

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:45
"Ligin sonunu sağlıklı bir şekilde getirmek istiyoruz"


KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transfer yasakları olduğu için mevcut kadrodaki oyunculardan en iyi verimi almaya gayret ettiklerini, ligi sağlıklı bir şekilde tamamlayıp yeni dönemdeki Kayserispor'u hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 2 Şubat Cumartesi günü Evkur yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, Bursaspor maçına galibiyet parolasıyla çıktıklarını fakat ikinci yarının başlarında 10 kişi kalmalarının oyun planlarında değişikliğe gitmelerine neden olduğunu belirtti.

Her şeye rağmen Bursaspor karşısında alınan 1 puanın iyi olduğunu dile getiren Karaman, "İkinci yarının başında 10 kişi kalınca uzatma dakikalarını da üzerine eklersek 45 dakikanın üzerinde 10 kişi oynadık. Bir de geçen hafta Bursaspor'un Fenerbahçe maçındaki ikinci yarı temposunu düşünecek olursak bu maçı en azından kayıpsız atlatmak önemliydi." dedi.

Ligi bir maraton olarak görüp ellerindeki kadroyu iyi kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bizim transfer yasağımız var ve oyuncu alamıyoruz. Ondan dolayı bazı futbolcu arkadaşlarımızı farklı pozisyonlarda oynatarak yeni oyuncu kazanmaya çalışıyoruz. Son maç öncesi Bilal Başaçıkoğlu'nun ameliyat edilmesi, Şamil Çinaz'ın kart cezası vardı. Bu hafta da Mensah kart cezası aldı. Son maçta Hasan Hüseyin Acar oyuna girdi ki en azından uzun süre oynamayan bir oyuncumuzu değerlendirme imkanı bulduk. Bu bizim açımızdan iyi oldu. Ekip havası içerisinde ligin sonunu sağlıklı bir şekilde getirmek istiyoruz. Ondan sonra da hem ekonomisiyle hem kadro olarak doğru planlamayla hedeflerin farklı olacağı bir Kayserispor olmayı hedefliyoruz. Bütün düşüncemiz bu. Şehrimizin de aynı duyguyu paylaşmasını istiyoruz."


- "Oraya kazanmaya gidiyoruz"


Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması hazırlıklarına başladıklarını, hedeflerinin bu deplasmandan da kayıpsız Kayseri'ye dönmek olduğunu aktaran Karaman, "Şimdi önümüzde Malatyaspor maçı var. Çok önemli bir maç. Şartlar ne olursa olsun en iyi şekilde sahaya çıkmak zorundayız. Malatyaspor'un başarısını bir Anadolu takımı olarak takdir ediyoruz. Bu akşam Fenerbahçe ile olan maçını izleyeceğiz ve hafta içi yapacağımız çalışmalarla oradan kazasız bir şekilde dönmeyi istiyoruz. Oraya kazanmaya gidiyoruz ama maç içerisinde her şey değişebiliyor." şeklinde konuştu.


- Antrenman


Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana sakatlıkları bulunan Bilal Başaçıkoğlu ile Asamoah Gyan katılmadı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:45
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Hikmet Karaman
  3. Kayserispor

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