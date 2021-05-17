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Spor Lig üçüncülüğü sonrası Ali Koç'tan flaş karar
Spor

Lig üçüncülüğü sonrası Ali Koç'tan flaş karar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un 20 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:42:00 -
Lig üçüncülüğü sonrası Ali Koç'tan flaş karar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyecek.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Açıklama | Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Teknik direktör Emre Belözoğlu’yla devam edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, basın toplantısında teknik direktör konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

Sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül’den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin’in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.

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