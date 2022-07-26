Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1 hafta maçları:
Süper Lig 2022-2023 sezonunun ne zaman ayın kaçında başlayacağı merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Süper Lig maçları ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ilk hafta maçları:
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ne zaman ayın kaçında başlayacağı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Futbolseverler "Maçlar ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, lig maçları ağustosun kaçında başlayacak? Süper Lig'de maçlar hangi gün başlıyor?
Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1 hafta maçları:
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in programları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak hazırlandı.
Sezon, son şampiyon Trabzonspor'un deplasmanda Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ile yapacağı maçla açılacak. Karşılaşma, 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. eleme turu müsabakalarını 2 ve 9 Ağustos Salı günlerinde oynayacak Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı ilk hafta karşılaşması, 5 Ağustos'ta saat 21.45 olarak planlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. eleme turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde yapacak Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un ilk hafta müsabakaları, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.
2 Ağustos'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, bu organizasyonda yer alacak takımların 2. hafta maç programında değişikliğe gidilecek.
Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.
1. hafta:
5 Ağustos Cuma:
19.15 İstanbulspor-Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor
2. hafta:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe
14 Ağustos Pazar:
19.15 Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Galatasaray-Giresunspor