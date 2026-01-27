  • İSTANBUL
Spor
Spor

Lig aşamasında son maçlar oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik 18 maç

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lig aşamasında son maçlar oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik 18 maç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın yapılacak. Birbirinden önemli 18 maç oynanacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı yarın TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.

Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi.

Son hafta maçlarının programı şöyle:

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray

Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)​​​​​​​

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan)

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya)

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

