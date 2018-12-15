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Lifecell’den GB hesabına son veren paket

‘Hadi Üçlük’ paketi kapsamında Lifecell’liler diledikleri 3 saat boyunca GB hesabı yapmadan sadece 5 TL’ye dilediğince mobil internet kullanabiliyor.

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:23
Lifecell’den GB hesabına son veren paket

Lifecell anlık dijital ihtiyaçlara cazip çözümler sunan yeni Hadi Paketleri’ni satışa sundu. Hadi Paketleri’nde yer alan mobil internet seçeneğiyle Lifecell Türkiye’de bir kez daha ilke imza atıyor. Lifecell ‘Hadi Üçlük’ paketi 3 saat boyunca GB hesabı yaptırmadan mobil internet sunuyor. Ayrıca müzik,  sosyal medya, gazete-dergi okuma alışkanlıklarını karşılamaya yönelik oluşturulan 4 farklı Hadi paketi de Lifecell’lilere sunuluyor. Bu paketi alan Lifecell’liler diledikleri 3 saat boyunca GB hesabı yapmadan sadece 5 TL’ye dilediğince mobil internet kullanabiliyor. İnterneti herkes için daha ulaşılabilir, daha kolay ve daha faydalı kılan Lifecell Hadi Paketleriyle tüm iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözümler sunuluyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:23
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