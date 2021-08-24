Lifebox’a yüklenen dosya sayısı 8.5 milyarı geçti

Bugüne kadar 8.5 milyardan fazla dosya yedeklenen servisten ücretli abonelik hizmeti alan abone sayısı ise bir milyonu aştı. Lifebox’ta toplanan veriler Türkiye’nin 3 farklı bölgesindeki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde dünya standartlarına uygun olarak yedekleniyor. Sadeleştirilen ve akıllı bulut deneyimi sunan servis sayesinde kullanıcılar fotoğraf, video, telefon rehberi ile diğer belgelerden oluşan tüm dosyalarını hafıza sıkıntısı yaşamadan saklayabiliyor. Lifebox, sakladığı dosyalarda yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikâyeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor. Tekrarlayan fotoğrafları tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, güvenli rehber yedeklemesi yaparak olumsuz bir durumda iletişim bilgilerinin kaybolmasını önlüyor.