Lifebox Transfer’le hızlı dosya paylaşımı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, salgın sürecinde dijital platformlardan hızlı ve güvenli dosya paylaşım ihtiyacının arttığının altını çizdi. Erkan, uzaktan çalışma ve eğitim modeline geçilen zorlu süreçte proje, sözleşme ile ödev gibi önemli dosyaların seri bir şekilde ulaştırılmasının kullanıcılar için öncelik haline geldiğini vurguladı. Erkan, kritik dosyaların yanı sıra fotoğrafların, videoların ve dokümanların da güvenli paylaşımının önem kazandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

Önem arz ediyor

“Kurum olarak geliştirdiğimiz lifebox transfer’le güvenli şekilde dosya transferi ihtiyacını çözüyoruz. Güvenliği en ön planda tuttuğumuz uygulamada kullanıcıların tüm paylaşımları ücretsiz olarak şifreleniyor, kendilerinin belirledikleri süre sonunda sunucudan siliniyor. Bugüne kadar ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle geliştirdiğimiz tüm uygularımızda olduğu gibi lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri kendi topraklarımızda kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak.”