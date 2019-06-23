Liderlerin sandığından kim çıktı? İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün 10 milyon 560 bin 963 vatandaş sandık başına geçti. Liderlerin sandığından çıkan isimler merak ediliyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçiyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. Erdoğan'ın sandığından Yıldırım çıktı Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3300 numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre, sandıkta kayıtlı 337 seçmenden 286'sı oy kullandı. Oyların 278'i geçerli sayıldı. Sandıktan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı. İmamoğlu'nun sandığından İmamoğlu çıktı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı 1382 nolu sandıkta birinci sırada yer aldı. Verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu, 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı. Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı. Binali Yıldırım'ın sandığından kimin kazandığının kısa süre içinde gelmesi bekleniyor...

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