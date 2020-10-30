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Aktüel Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Aktüel

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:53:53 -
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac görüşmede Erdoğan'a, "geçmiş olsun" dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.


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