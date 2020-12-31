Lider Liverpool deplasmanda kayıp
Liverpool, Premier Lig'de deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Lider Liverpool son 2 maçta 4 puan kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Newcastle United sahasında Liverpool'u konuk etti.
Sports Direct Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Liverpool'da Thiago Alcantara, Newcastle karşısında 73. dakikada James Milner'ın yerine oyuna girdi.
30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'ten transfer edilen İspanyol oyuncu, ekim ayındaki Everton maçında dizinden sakatlanmıştı.