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Spor Lider Liverpool deplasmanda kayıp
Spor

Lider Liverpool deplasmanda kayıp

Liverpool, Premier Lig'de deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Lider Liverpool son 2 maçta 4 puan kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 02:59:00 -
Lider Liverpool deplasmanda kayıp

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Newcastle United sahasında Liverpool'u konuk etti.

Sports Direct Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Liverpool'da Thiago Alcantara, Newcastle karşısında 73. dakikada James Milner'ın yerine oyuna girdi.

30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'ten transfer edilen İspanyol oyuncu, ekim ayındaki Everton maçında dizinden sakatlanmıştı.

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