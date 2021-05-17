Lider Lille hata yaptı

Ligue 1'in 37. haftasında Lille, Saint-Etienne'i konuk etti. Lille, karşılaşmada daha baskılı bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı ve karşılaşma golsüz berabere kaldı.

Yusuf gole yaklaştı!

Burak Yılmaz ve Zeki karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 77. dakikada oyun dahil oldu. 90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı frikikte top direkten döndü.

Son hafta şampiyonluk için galibiyet yetiyor

Lille bu sonuçla puanını 80'e çıkardı. PSG ise 79 puanla Lille'i takip ediyor.

Lille, ligin son haftasında deplasmanda Angers'la karşılaşacak. Lille, gelecek hafta deplasmanda kazanması durumunda ligi şampiyon tamamlayacak.