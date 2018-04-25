Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı

Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray, Beşiktaşlı eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu’nun vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı

Galatasaray Kulübü, vefat eden Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş divan kurulu üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu eski yedek yönetim kurulu üyesi, İstanbul futbol il eski temsilcisi ve spor yazarı Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray Kulübü olarak, merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Yemen Ekşioğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    1. Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    2. Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama
    3. Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı
    4. Almanya Orta Çağa geri döndü!..
    5. TFF olaylı derbi hakkındaki kararını..
    6. Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20..
    7. Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek
    8. Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar..
    9. Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi
    10. MHP'de aday adaylığı başvuruları yarın..
    11. Skandal ortaya çıktı! İsminde..
    12. CHP Demokrat Parti'yi ziyaret edecek
    13. BM, Yemen'deki saldırıları kınadı
    14. TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!
    15. Ahmet Keser'in davası ertelendi!..
    16. Mısır nişastasını halınıza dökerek..
    17. ‘Ve MİT Adil Öksüz’ün izine ulaştı!’
    18. CHP'den bir Gül çıkışı daha: Kendisi..
    19. 'Batı Emperyalizmi etkisi altında..
    20. Antalyalı 'Gazman' bu kez de su..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!