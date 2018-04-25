Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı

Galatasaray Kulübü, vefat eden Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş divan kurulu üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu eski yedek yönetim kurulu üyesi, İstanbul futbol il eski temsilcisi ve spor yazarı Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray Kulübü olarak, merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.