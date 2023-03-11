Lider Galatasaray rekor kırdı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini alan Galatasaray, Süper Lig'in en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek 14'üncü zaferini aldı ve lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda gol atamasa da ikinci yarının başında yeni transferleri Nicolo Zaniolo'nun attığı golle öne geçti. Sam Adekugbe'nin de ilk 11'de başladığı maçta Galatasaray, başarılı bir performans sergiledi ve sonucu 1-0'a getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaparak, Juan Mata, Leo Dubois ve Dries Mertens'in yerine Sam Adekugbe, Yunus Akgün ve Juan Mata'ya görev verdi. Yunus Akgün'e ilk 11'de şans veren Buruk'un bu hamlesi herkesi sürpriz etti. Zaniolo'yu yedek başlatan Buruk, "Hazır değil" açıklamasında bulundu.

Sam Adekugbe'nin ilk maçındaki performansı takdir toplarken, İtalyan yıldız Zaniolo da attığı golle Galatasaray'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'ın üst üste 14'üncü zaferi, taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı ve takımın moralini yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.