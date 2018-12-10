Lider Başakşehir'in Ankaragücü 11'i belli oldu
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar'da oynanacak mücadelede MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.10 Aralık 2018 Pazartesi 19:30
Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelİyor.
MKE Ankaragücü- M. Başakşehir
MKE Ankaragücü: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Mokhtar, Cerci, Kubilay
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Riad Bajic
Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak maç Saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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