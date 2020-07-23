  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Dünya

Libya'ya askeri müdahaleye mi hazırlanıyorlar? Cezayir'den açıklama

Cezayir, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Said Şangariha'nın Libya'ya askeri müdahale için hazırlık yapılması çağrısında bulunduğu" iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:12:00 -
Libya'ya askeri müdahaleye mi hazırlanıyorlar? Cezayir'den açıklama

Cezayir Savunma Bakanlığı, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Said Şangariha'nın Libya'ya askeri müdahale için hazırlık yapılması çağrısında bulunduğu" iddialarını yalanladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Genelkurmay Başkanı Şangariha'nın Libya'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunduğu yönünde asılsız, yalan haberlere yer verildiği belirtildi.

İddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür yalan haber ve söylentilerle kaos çıkarmak ve kamuoyunu şüpheli ajandaların safına çekmek istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Cezayir'in Libya'daki tüm taraflara eşit mesafede durduğu ve bu ülkede istikrar ile kalkınmayı güvence altına alacak kalıcı siyasi çözüm için Libyalılar arasında diyalog çağrısında bulunduğu belirtildi.

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şengariha'nın "ülke güvenliğini sağlamak için Libya'ya askeri müdahaleye hazır olunması" çağrısında bulunduğuna ilişkin iddialar yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Sirte operasyonu öncesi bölgede kritik gelişme! Terörist Hafter güçleri birbirine girdi
Dünya

Sirte operasyonu öncesi bölgede kritik gelişme! Terörist Hafter güçleri birbirine girdi

Libya ordusu Sirte operasyonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken bölgede kritik bir gelişme yaşandı. Çoğunluğu paralı askerlerden oluşan darb..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı