  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya'nın yeni başbakanı hükümeti topladı
Dünya

Libya'nın yeni başbakanı hükümeti topladı

Libya’da yeni seçilen Ulusal Birlik Hükümeti'nin ilk toplantısını bugün gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 12:49:00 -
Libya'nın yeni başbakanı hükümeti topladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ilk kabine toplantısını düzenledi. Toplantıda hükümet, çalışma planının yanı sıra bakanlıkların kamu kurumlarıyla koordinasyon yapmak için uygulayacağı planı da ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu ve 26 bakandan oluşan yeni hükümet, 24 Aralık'ta genel seçimlerin düzenlenmesine kadar ülkeyi yönetecek. Kurulan yeni hükümet yarın yemin edecek.

Libya Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz çarşamba günü Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki hükümete güven oyu vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?
Medya

Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?

Senaryosundaki ilginç olaylarla dikkat çeken ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde, karakterlerdeki rahatsızlığın 'cin mus..
Genç çift girdikleri banyodan bir daha çıkamadı
Yerel

Genç çift girdikleri banyodan bir daha çıkamadı

İzmir'de Volkan Atılgan ve eşi Sevim Atılgan, ameliyat olan annesi Pervin Atilla'nın evinde girdikleri banyoda hayatlarını kaybetti. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay