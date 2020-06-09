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Dünya

Libya'nın en büyük petrol sahası Şerara'ya baskın

Libya'da silahlı gruplar 7 Haziran’da üretime başlayan ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'ya baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:07:00 -
Libya'nın en büyük petrol sahası Şerara'ya baskın

ABD merkezli Bloomberg'un geçtiği habere göre 18 Ocak'tan bu yana kapalı olan ve 2 gün önce yeniden üretime başlayan Şerara petrol sahası, silahlı bir grubun baskınına uğradı.

Haberde, silahlı kişilerin petrol sahası çalışanlarının üretimi durdumaları için tehditlerde bulundukları kaydedildi. Baskın sonrası petrol üretiminin durup durmadığının henüz teyit edilemediği aktarıldı.

300 bin varil

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ocak ayından bu yana kapalı olan Şerara petrol sahasında 7 Haziran'da üretimin yeniden başladığını duyurmuştu.

Kurum, günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara'da, ilk aşamada günlük 30 bin varil ham petrol üretimin yapılacağı bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden yalnızca bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta mücbir sebep ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Hafter yanlısı grupların, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine siyasi baskı kurmak amacıyla petrol üretimini durdurması ülke ekonomisini 5 milyar dolar zarara uğratmıştı.

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